Потерявший семью в Кемерово мужчина создает свое СМИ

Игорь Востриков призывает бойкотировать "лживое" российское телевидение.

Житель российского города Кемерово Игорь Востриков, потерявший во время пожара в ТРЦ Зимняя Вишня жену, троих детей и сестру, собирается создать собственное медиа и призывает игнорировать российские СМИ. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает издание Znak.

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Востриков полагает, что российское телевидение отупляет людей и поглощает их жизнь, а новости, транслируемые по нему, не имеют ничего общего с действительностью. Родственник погибших в Кемерово призвал общественность бойкотировать “лживые государственные телеканалы“, так как по его мнению, они переполнены искаженной информацией, пропагандой и зобмированием.

“На телеканалах не хотят говорить о проблемах в нашей стране… Происходит отвлечение на проблемы других государств“, - добавил Востриков.

В своем СМИ Игорь Востриков намеревается обсуждать действительно актуальные для жителей РФ проблемы – наркоманию, алкоголизм, низкий уровень образования и т.д. Родственник жертв считает, что кому-то выгодна деградация общества. Помимо того, он обратил внимание на то, что люди готовы влезать в кредиты ради нового iPhone. Востриков считает, что сможет исправить ситуацию своим медиа.

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Напомним, Игорь Востриков, который потерял в пожаре в ТЦ Зимняя вишня жену, трех детей и сестру, уже не обвиняет в этом местные власти и тем более “царя“ Владимира Путина, как он сам назвал своего президента. Это тот же Востриков, который на первом митинге 27 марта был одним из главных ораторов, чьи обвинения широко растиражировали СМИ.