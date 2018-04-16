Владелец ТЦ в Кемерово пожалел 7 миллионов на ремонт противопожарной системы

Собственник ТЦ Зимняя вишня знал о неисправности системы пожарной безопасности, но денег на ремонт не выделил.

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ Зимняя вишня, стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственником выделены не были. Об этом в понедельник, 16 апреля, пишет Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре.

Отмечается, что директор компании Системный интегратор Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор возмездного оказания услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в Зимней вишне с гендиректором ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлией Богдановой в июле 2016 года. Установкой и монтажом системы в 2013 году в ТРЦ занималось томское ООО Альфа, которое до 2016 года и обслуживало это оборудование.

По словам источника, после смены компании, обслуживающей противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.

Источник отметил, что Полозиненко известил об этом госпожу Богданову. По подсчетам специалистов, для того, чтобы полностью привести систему оповещения и пожаротушения в соответствующее нормативам состояние, тогда требовалось 7 млн руб. Однако средств на это собственник не выделил. Дальнейшее обслуживание, по словам собеседника издания, свелось, по сути, к “латанию дыр“ там, где ломалось. Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта.

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Установленное в ТРЦ оборудование было российского производства и состояло из трех основных блоков: охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и водяной автоматической системы пожаротушения. Все системы были интегрированы и выведены на пульт дежурного. В случае срабатывания пожарной сигнализации лифты открывают двери и перестают работать, эскалаторы останавливаются. Система функционирует независимо от подачи электропитания и способна автономно работать 24 часа.

Поскольку противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. Также было замечено, что по меньшей мере один раз во время ремонтных работ систему пожаротушения строители использовали для набора воды, что запрещено.

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Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. После пожара выяснилось, что здание ТРЦ Зимняя вишня было построено самовольно.