В России школьницы осквернили Вечный огнь

С родителями девочек теперь будут разговаривать сотрудники правоохранительных органов.

В городе Тара Омской области России 12-летние девочки жарили крабовые палочки на Вечном огне.

Трансляция с места событий велась в Instagram, передает НГС Омск.

Одна школьница жарила “шашлык“, другая снимала это на видео. Отмечается, что одна из девочек оказалась отличницей, которую в школе часто ставили в пример другим. Против школьниц написали заявление, с ними и их родителями теперь будут общаться сотрудники правоохранительных органов.

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“Одна из них отличница, в школе висит на доске почета. Поговорили с ней — она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Мама ее не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты“, - рассказали в районной администрации.

Глава Тарского района написал по факту произошедшего заявление в полицию. При этом он подчеркнул, что среди родственников жаривших крабовое мясо девочек были фронтовики.

Ранее мемориальный комплекс участникам Второй мировой войны в Таре находился под постоянным видеонаблюдением, но затем камера была демонтирована.

Как сообщалось 27 февраля, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро активистке Анне Синьковой как компенсацию за арест в связи с участием в перформансе по приготовлению яичницы на Вечном огне в Киеве.