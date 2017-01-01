В Польше арестовали одного из главных оппозиционеров

Польская прокуратура подозревает Станислава Гавловского в коррупционных действиях.

В Польше суд в Щецине арестовал на три месяца генерального секретаря наибольшей оппозиционной партии Гражданская платформа Станислава Гавловского, подозревая его в коррупционных действиях.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

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Оппозиция настаивает, что арест Гавловского является элементом политического преследования и не имеет ничего общего с коррупцией.

Прокуратура обвиняет политика РО по пяти пунктам. В частности, политик подозревается в том, что, будучи заместителем министра экологии в правительстве Дональда Туска, он получил взятку наличностью в размере 175 тысяч злотых (свыше $50 тысяч), а также двое часов общей стоимостью 25 тысяч злотых (свыше $7 тысяч).

Защита политика подчеркивает, что доказательства по делу являются “слабыми“ и ожидает, что окружной суд быстро рассмотрит апелляцию и освободит Гавловского от ареста.

Ранее сообщалось, что партия Гражданская платформа представила поправки к “антибандеровскому“ закону, который возмутил Украину.