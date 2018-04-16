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В ЕС требуют расследования химатаки в Сирии

Комментариев: 1
В Совете министров Европейского Союза заявили, что шокированы недавней химической атакой в Сирии и требуют ее немедленного расследования.
Пригород Дамаска Восточная Гута, где произошла химатака
Пригород Дамаска Восточная Гута, где произошла химатака

Министры иностранных дел ЕС в понедельник, 16 апреля, собрались в Люксембурге на заседание, посвященное применению химического оружия в Сирии, сообщает Европейская правда.

В принятом на заседании совместном заявлении говорится, что Совет министров ЕС требует немедленного независимого расследования химической атаки в городе Дума.

Совет министров ЕС подтвердил позицию блока, что использование химического оружия является неприемлемым, нарушает международное право и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности. Министры настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.

"Недавние сообщения из Сирии, которые действительно шокируют и должны быть немедленно и независимо расследованы, лишь усиливают общую решимость ЕС", - говорится в заявлении.

Совет напоминает, что Европейский Союз выступает единым фронтом в своей поддержке полного запрета и ликвидации химического оружия во всем мире и твердо считает, что применение любого химического оружия, включая использование токсичных химических веществ в качестве оружия, государством или негосударственным деятелем, где бы и при каких обстоятельствах это оружие не применялось, является отвратительным и должно быть строго осуждено.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ блокировала расследование химатак в Сирии.

 

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Теги: ЕС, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    16.04.2018, 13:56
Оценка:  -1
providets333
А вони не казали від кого вони вимагають провести це розслідування? Хто повинен розслідувати? Бовдурі.
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