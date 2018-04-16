Армению охватили протесты: в Ереване перекрыты улицы

Оппозиционеры выступают против того, чтобы экс-президент Армении Серж Саргсян вновь возглавил государство, но уже в должности премьер-министра.

В столице Армении Ереване 16 апреля сторонники оппозиции, протестуя против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц.

Об этом сообщают Новости Армении.

Парламент страны должен избрать премьера путем открытого голосования 17 апреля. На данный момент только Республиканская партия Армении (РПА) выдвинула своего кандидата в лице экс-президента Саргсяна. РПА контролирует большинство в парламенте, поэтому, скорее всего, Саргсян станет премьер-министром.

Протесты в Ереване 0:00 / 01:43

Как сообщается, между студентами, участвующими в акции, и полицейскими произошла стычка. Периодически возникают также перепалки между водителями автотранспорта, блокированного митингующими.

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При этом издание Day.Az уточняет, что активисты во главе с лидером партии Гражданский договор, депутатом парламентской фракции Елк Николой Пашиняном вломились в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа. По информации армянских СМИ, они скандируют Дасадул, призывая студентов бойкотировать учебный процесс.

Как сообщает издание, сегодня же участники акции протеста в Ереване вошли в здание Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, который расположен в центре столицы. Протестующие прошли по всем этажам университета с призывами присоединиться к забастовке.

Сторонники Николы Пашиняна также пытались блокировать станцию метро Еритасардакан. Они улеглись между дверями вагонов. Полицейские силой убрали их со станции метро.

Вечером 13 апреля Пашинян заявил о переходе к активным действиям, блокировании транспорта и здания парламента Армении, в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. Участники акции перекрыли движение транспорта, которое парализовано уже третьи сутки.

Напомним, 2 марта в Армении избрали нового президента.

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Отметим, что два года назад в ходе массовых акций протеста был убит полицейский, пострадали около 60 человек, задержали около 100 активистов.