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Армению охватили протесты: в Ереване перекрыты улицы

Комментариев: 4
Оппозиционеры выступают против того, чтобы экс-президент Армении Серж Саргсян вновь возглавил государство, но уже в должности премьер-министра.
Армению охватили протесты: в Ереване перекрыты улицы
© news.am
Фото 1/10
  • Полицейские блокируют движение участников акции к парламенту
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
  • Протесты в Ереване
Армению охватили протесты: в Ереване перекрыты улицы
Полицейские блокируют движение участников акции к парламенту
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В столице Армении Ереване 16 апреля сторонники оппозиции, протестуя против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц.

Об этом сообщают Новости Армении.

Парламент страны должен избрать премьера путем открытого голосования 17 апреля. На данный момент только Республиканская партия Армении (РПА) выдвинула своего кандидата в лице экс-президента Саргсяна. РПА контролирует большинство в парламенте, поэтому, скорее всего, Саргсян станет премьер-министром.

Протесты в Ереване
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Как сообщается, между студентами, участвующими в акции, и полицейскими произошла стычка. Периодически возникают также перепалки между водителями автотранспорта, блокированного митингующими.

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При этом издание Day.Az уточняет, что активисты во главе с лидером партии Гражданский договор, депутатом парламентской фракции Елк Николой Пашиняном вломились в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа. По информации армянских СМИ, они скандируют Дасадул, призывая студентов бойкотировать учебный процесс.

Как сообщает издание, сегодня же участники акции протеста в Ереване вошли в здание Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, который расположен в центре столицы. Протестующие прошли по всем этажам университета с призывами присоединиться к забастовке.

Сторонники Николы Пашиняна также пытались блокировать станцию метро Еритасардакан. Они улеглись между дверями вагонов. Полицейские силой убрали их со станции метро.

Вечером 13 апреля Пашинян заявил о переходе к активным действиям, блокировании транспорта и здания парламента Армении, в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. Участники акции перекрыли движение транспорта, которое парализовано уже третьи сутки.

Напомним, 2 марта в Армении избрали нового президента.

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Отметим, что два года назад в ходе массовых акций протеста был убит полицейскийпострадали около 60 человек, задержали около 100 активистов.

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Теги: Армения, Ереван, протестующие, акции протеста, президент, премьер министр
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Комментариев (4)
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ЗлаяКошка    16.04.2018, 14:26
Оценка:  0
ЗлаяКошка
Кто мешает выставить своего и проголосовать за него?
Dmitriy7    16.04.2018, 14:22
Оценка:  0
Dmitriy7
яценюка с турчиновым им в помощ
Peyot    16.04.2018, 13:56
Оценка:  +4
Peyot
Ну посмотрим будет армения и дальше подстилкой для рашистов или тоже сможет вырваться из векового рабства ордыгцев?
RomaCrimea    16.04.2018, 14:07
Оценка:  -1
RomaCrimea
Куда армяне вырвутся? У них нет ничего своего. И азера их сразу перережут.
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