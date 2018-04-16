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Россия отправила в Сирию корабль с бронетехникой

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БДК Орск направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.
БДК Орск проходит Босфор
БДК Орск проходит Босфор
twitter.com/yorukisik

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Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России Орск прошел Черноморские проливы и находится в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на специализированные турецкие интернет-сайты в понедельник, 16 апреля.

Орск направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. При этом отмечается, что корабль, судя по его осадке, шел сильно нагруженным.

Военная техника РФ на палубе
Военная техника РФ на палубе
twitter.com/yorukisik

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На верхней палубе корабля видны несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики КамАЗ, бензовоз Урал и бронеавтомобиль Тигр, окрашенные в зеленый цвет. Это уже четвертый поход БДК Орск в Сирию в текущем году.

Ранее в апреле в поход в Средиземноморье через Черноморские проливы также проходили БДК Минск (5 апреля) и БДК Николай Фильченков (13 апреля).

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения не было.

Ранее сообщалось, что российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы ракетного удара.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Сирия, корабль, бронетехника, Конфликт в Сирии, военная техника, Россия в Сирии, новости Сирии
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Комментариев (4)
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V7151017    16.04.2018, 14:12
Оценка:  +1
V7151017
оборона россии на дальних рубежах, ага. ближние никого не интересуют -- там уже все раздере6анено. надо захватывать дальше, а быдло схавает.
Мескатоник    16.04.2018, 13:56
Оценка:  +11
Мескатоник
Это клоунада. Даже Китай решил отступить, а Путин прёт как тупое животное вместе со своими отсталыми исламистами
weightless    16.04.2018, 13:56
Оценка:  +9
weightless
"Поздно, Путя, пить боржоми, когда почки отвалились"
Peyot    16.04.2018, 13:56
Оценка:  +6
Peyot
в сирии нынче плохо с добычей железной руды и металргией. лилипутин решил помочь асаду очередной партией металолома!
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