В России определились относительно блокировки VPN-сервисов

Роскомнадзор не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram.

Инициатива о блокировке VPN-сервисов не нашла поддержки в Роскомнадзоре. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает РИА Новости.

В ведомстве считают, что все уже есть в законах, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

По словам Жарова, Роскомнадзор не поддержит введения дополнительных мер. "Нет (не поддерживаем — ред.). Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве", — сказал Жаров. По его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, к конкретным — "вполне реально".

В пятницу зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил РИА Новости, что Госдума в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Как сообщалось, Госдума России вслед за Telegram намерена блокировать VPN.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать Telegram.

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