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VPN для обхода запрета Telegram будут блокировать

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Роскомнадзор требует от компаний, которые предоставляют пользователям инструменты обхода, блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.
Роскомнадзор грозится заблокировать анонимайзеры
Роскомнадзор грозится заблокировать анонимайзеры
svoboda.org

Роскомнадзор намерен блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает Интерфакс.

Жаров отметил, что в соответствии с законом, компании, которые предоставляют пользователям инструменты обхода (например, VPN), должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.

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Таким образом, анонимайзеры с операторами связи и поисковыми системами обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системы (ФДИС).

В Роскомнадзоре добавили, что после подключения к системе, анонимайзеры обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, иначе будут заблокированы.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. До этого, 12 апреля, основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам приходить на судебное заседание о рассмотрении иска Роскомнадзора против Telegram. 

Ранее, 6 апреля, советник Путина Герман Клименко посоветовал россиянам в случае блокировки Telegram перейти на ICQ - один из самых первых и старых общедоступных мессенджеров.

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Теги: Россия, РФ, Telegram, Роскомнадзор
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