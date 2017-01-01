VPN для обхода запрета Telegram будут блокировать

Роскомнадзор требует от компаний, которые предоставляют пользователям инструменты обхода, блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.

Роскомнадзор намерен блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает Интерфакс.

Жаров отметил, что в соответствии с законом, компании, которые предоставляют пользователям инструменты обхода (например, VPN), должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.

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Таким образом, анонимайзеры с операторами связи и поисковыми системами обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системы (ФДИС).

В Роскомнадзоре добавили, что после подключения к системе, анонимайзеры обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, иначе будут заблокированы.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. До этого, 12 апреля, основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам приходить на судебное заседание о рассмотрении иска Роскомнадзора против Telegram.

Ранее, 6 апреля, советник Путина Герман Клименко посоветовал россиянам в случае блокировки Telegram перейти на ICQ - один из самых первых и старых общедоступных мессенджеров.