"Сейчас все погибнем!" Появилась запись звонков из ТЦ в Кемерово

Люди в панике звонили спасателям и умоляли освободить их.

Душераздирающие крики "я не хочу умирать!" в трубке оператора 112 EPA/UPG

В понедельник, 16 апреля, появилась запись звонков в службу спасения 112 задыхающихся посетителей ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Записи звонков распространил Telegram-канал Mash. Аудио не рекомендуется к прослушиванию слабонервными.

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Крики, паника, и мольбы о помощи. Растерянная девушка-оператор службы 112, которая пытается говорить с людьми, запертыми в Зимней Вишне, спокойным тоном, убеждая, что спасатели уже выехали и людей вот-вот освободят.

Звонки людей из ТРЦ в Кемерово 0:00 / 09:30

“Здесь люди прыгают из окон! Горелые!“, – кричит женщина диспетчеру.

“У меня там двое детей! Сильное задымление, они лежат на земле!“, - плачет другая.

Мужчина, который звонил в службу спасения, обругал оператора матом и кричал: “Где ваши твари с брезентом?“

“Мама, я не хочу умирать!“,– кричали дети. “Пожалуйста!!!“, – захлебывались рыданиями взрослые.

“Мы не можем выйти, почему нас сотрудники оставили“?

“Да подожди ты! Сейчас все погибнем, бл*ть! - Что у вас случилось? - Ребята, ну мы погибнем здесь, ну че вы делаете-то?!“ - кричит парень, очевидно, запертый в задымленном помещении.

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У оператора пожарной службы, мужчины, под конец не выдержали нервы и он стал кричать на звонившую: “Что я могу сделать? У вас уже работают люди!!! Вы мешаете мне работать!“ В целом, диспетчеры отвечали всем звонившим одинаково - уже все выехали, все на месте, вам скоро помогут.

Одна из звонивших пожаловалась, что во дворе ТРЦ лежат двое пострадавших – взрослый и ребенок. По ее словам, приехала всего одна бригада скорой помощи, и оказала помощь ребенку, а взрослого оставила. Женщина сказала, что врачи скорой сказали ей: “Мы же не можем спасать всех“.

Напомним, пожар в ТЦ Кемерово вспыхнул 25 марта и по официальным данным унес жизни 64 людей, среди которых 41 ребенок. Родственники и очевидцы утверждают, что жертв было гораздо больше. В РФ 28 марта объявили днем траура.

Во время осмотра сгоревшего здания следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, проложенные через батутный зал - грубое нарушение пожарных норм.