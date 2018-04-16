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В американской тюрьме в драке погибли семь заключенных

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Вечером в воскресенье заключенные устроили серию драк в трех блоках тюрьмы, в результате которых семеро погибли, 17 ранены. Охрана тюрьмы не пострадала.
Тюрьма, где произошли беспорядки, находится в городе Бишопвиль
Тюрьма, где произошли беспорядки, находится в городе Бишопвиль

В штате Южная Каролина (США) вечером 15 апреля заключенные тюрьмы строгого режима устроили серию драк, в которых семь человек погибли, а еще 17 получили ранения. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает CNN

Сообщается, что заключенные устроили драки в трех блоках тюрьмы. Из охранников никто не пострадал, порядок в учреждении уже ночью был полностью восстановлен.

В тюрьме содержатся около полутора тысяч заключенных. В 2015 году в драке с заключенными получили ножевые ранения два охранника этой тюрьмы. В феврале текущего года в этой тюрьме был убит один заключенный.

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Теги: США, смерть, тюрьма, жертвы, драка
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Источник: korrespondent.net

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