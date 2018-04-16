Россия не зачищала улики на месте предполагаемой химатаки - Лавров

Сергей Лавров заявил, что Россия не пыталась изменить место возможной химической атаки в Сирии, которая привела к ракетному удару со стороны США, Великобритании и Франции в субботу.

Россия отрицает вмешательство в улики на месте возможной химической атаки в Сирии, которая привела к ракетному удару со стороны США, Великобритании и Франции в субботу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью BBC Hardtalk заявил: “Я могу гарантировать, что Россия ничего не зачищала на том месте“.

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Лавров сделал это заявление на фоне проведения экстренной встречи, организованной ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Гааге. Собрание проходит за закрытыми дверями, но Reuters цитировал американского посла Кеннета Уорда, который выражал обеспокоенность тем, что российские силы, возможно, вмешивались в доказательства.

Инспекторы в Сирии до сих пор не получили доступ в город Дума. По словам гендиректора ОЗХО, которого процитировал посол Великобритании в этой организации, они все еще ждут разрешения от местных властей.

Российский министр иностранных дел снова отрицал использования химического оружия в городе Дума 7 апреля.

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“Я не могу быть невежливым к руководителям других государств, но вы цитировали руководителей Франции, Великобритании и США, и, честно говоря, все факты, которые они заявляли, базировались на сообщениях из СМИ и социальных сетей“, - сказал он.

Лавров также спросил, почему США и их союзники осуществили воздушные удары за день до прибытия международных инспекторов на место возможной химической атаки.

Что касается воздушных ударов, то Лавров повторил российское утверждение, что две трети из более чем 100 ракет, выпущенных в Сирии в субботу, не смогли достичь целей.

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Лавров отметил, что “канал урегулирования конфликта“ для предотвращения столкновения между американскими и российскими силами сделал свою работу и конфронтации не произошло.