В Москве украли барокамеру, в которой тренировались легендарные космонавты

Эксперты не успели установить характеристики устройства.

Из московского Музея космонавтики похитили барокамеру для космических тренировок. Ценность этого устройства сложно оценить, ведь на ней, вероятнее всего, тренировались легендарные космонавты – Юрий Гагарин и Герман Титов. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Музея космонавтики.

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Барокамера находилась в реставрационном цехе на предприятии в Строгино, где должны были установить ее характеристики и подтвердить подлинность того, что именно в ней Юрий Гагарин готовился к своему первому полету.

Однако исследовать барокамеру, выяснить ее характеристики, эксперты не успели.

“Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете“ – рассказали в музее.

Заявление в полицию о краже ценного агрегата поступило 10 апреля от сотрудника одного из московских музеев, который утверждал, что барокамеру похитили с охраняемой автостоянки в Строгино. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ(Кража).

Напомним, 25 января 2017 года из двигателей российских ракет украли драгметаллы. На заводе в Воронеже кто-то менял драгоценные металлы в ракетных двигателях на менее жаростойкие. Роскосмос их отзывает.