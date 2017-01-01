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Дуров заявил, что блокировка Telegram угрожает безопасности РФ

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Пользователи из России после блокировки мессенджера начнут применять альтернативные WhatsAPP и Facebook, которые контролируются США, заявил основатель Telegram.
Павел Дуров считает, что блокировка Telegram угрожает безопасности России
Павел Дуров считает, что блокировка Telegram угрожает безопасности России
facebook.com/durov

Запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России. Такое заявление в понедельник, 16 апреля, на своей странице Вконтакте сделал основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, из-за блокировки мессенджера ухудшится качество жизни 15 миллионов россиян, поскольку Telegram без VPN может быть временами недоступен.

Кроме этого, несмотря на блокировку мессенджера, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи - в других мессенджерах, либо через VPN.

Дуров добавил, что из-за запрета Telegram часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к России площадки в контролируемые из США WhatsApp или Facebook.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировании мессенджера в России и удовлетворил его

 

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Теги: Россия, запрет, блокировка, Павел Дуров, нацбезопасность, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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