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В Германии будут судить 94-летнего надзирателя Аушвица

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При этом дело мужчины будет рассмотрено в рамках законодательства об ответственности несовершеннолетних - подозреваемый работал в концлагере, когда ему было 19 лет.
Подозреваемый утверждает, что не имел отношения к зверствам нацистов
Подозреваемый утверждает, что не имел отношения к зверствам нацистов
depositphotos.com

В Германии суд рассмотрит дело 94-летнего гражданина, уроженца Сербии, который работал надзирателем в концлагере Аушвиц возле города Освенцим. Об этом сообщает Sky News.

Мужчина, чье имя не разглашается в 19-летнем возрасте работал в немецком концлагере Аушвиц-Биркенау в 1942 и 1943 годах.

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Тем не менее, мужчина заявляет, что не был причастен к зверствам нацистов, во что верится с трудом – ведь за время его работы в Освенциме в газовые камеры поместили 13 335 человек. Однако дело надзирателя будет рассмотрено в рамках законодательства об ответственности несовершеннолетних, поскольку на момент работы в концлагере ему было 19 лет.

Подозреваемый утверждает, что не знал о том, что происходит в лагере, и что детали и мотив уничтожения тысяч людей ему неизвестны.

Напомним, в ноябре 2017 года был осужден на 4 года лишения свободы 96-летний бухгалтер Аушвица Оскар Гренинг, а 12 марта бывший эсэсовец скончался в больнице. 

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Теги: Германия, Аушвиц, нацисты, суд
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Комментариев (1)
i-Veselchak    16.04.2018, 19:08
Оценка:  0
i-Veselchak
Собаке собачья смерть!
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