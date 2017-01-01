Во Франции студенты университета в Нантере заблокировали почти все здания университета в знак протеста против реформы в образовательной сфере.

Во Франции студенты университета в Нантере, расположенном в 13 км от Парижа, заблокировали с помощью баррикад учебные корпуса вуза в знак протеста против образовательной реформы. Как сообщает France3, запланированные на сегодня занятия были перенесены.

Блокирование запланировано до общего собрания во вторник, на котором будет решен вопрос продолжения акции.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции студенты заблокировали университет

Реформа системы французского образования предполагает упразднение "лотерейной системы" и внедрение комплексной оценки абитуриентов, которую будут проводить сотрудники университета.

Студенты считают, что в результате этой реформы будет ограничен доступ к высшему образованию для молодых людей с низким доходом и, наоборот, преимущество получат студенты из обеспеченных семей.

Ранее во Франции прошли масштабные протесты железнодорожников.

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