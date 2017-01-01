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Во Франции студенты заблокировали университет

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Во Франции студенты университета в Нантере заблокировали почти все здания университета в знак протеста против реформы в образовательной сфере.
Французские студенты заблокировали университет под Парижем
Французские студенты заблокировали университет под Парижем

Во Франции студенты университета в Нантере, расположенном в 13 км от Парижа, заблокировали с помощью баррикад учебные корпуса вуза в знак протеста против образовательной реформы. Как сообщает France3, запланированные на сегодня занятия были перенесены.

Блокирование запланировано до общего собрания во вторник, на котором будет решен вопрос продолжения акции.

Реформа системы французского образования предполагает упразднение "лотерейной системы" и внедрение комплексной оценки абитуриентов, которую будут проводить сотрудники университета.

Студенты считают, что в результате этой реформы будет ограничен доступ к высшему образованию для молодых людей с низким доходом и, наоборот, преимущество получат студенты из обеспеченных семей.

Ранее во Франции прошли масштабные протесты железнодорожников.

 

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Теги: образование, Франция, студенты, реформа, блокирование, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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