Протесты в Ереване: выросло число пострадавших

Некоторые пациенты, которые получили амбулаторную помощь, были выписаны. У демонстрантов, в основном, были травмы нижних конечностей.

В результате столкновений в Ереване за медицинской помощью обратили 46 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении вечером в понедельник, 16 апреля.

"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медицинскую помощь, выписана", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских - ранения острыми и тупыми предметами.

"Одного из полицейских прооперировали, у него была повреждена вена", - отмечает ведомство.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших в столкновениях в столице Армении.

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