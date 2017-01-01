Протесты в Ереване: выросло число пострадавших
В результате столкновений в Ереване за медицинской помощью обратили 46 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении вечером в понедельник, 16 апреля.
"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медицинскую помощь, выписана", - говорится в сообщении.
По данным Министерства здравоохранения, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских - ранения острыми и тупыми предметами.
"Одного из полицейских прооперировали, у него была повреждена вена", - отмечает ведомство.
Ранее сообщалось о 33 пострадавших в столкновениях в столице Армении.
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