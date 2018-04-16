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Трамп все еще хочет встретиться с Путиным - Белый дом

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Трамп все еще считает, что если в какой-то момент у США и России наладятся хорошие отношения, то это будет хорошо для всего мира. Однако в ближайшее время встреча не ожидается.
Трамп и Путин на встрече во Вьетнаме
Трамп и Путин на встрече во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует Reuters.

Так, по ее словам, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным, однако в ближайшее время встреча не ожидается.

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Ранее сообщалось, что Трамп все еще считает, что с Россией можно наладить хорошие отношения.

"Президент по-прежнему считает, что, если в какой-то момент у нас наладятся хорошие отношения с Россией, то это будет хорошо для всего мира", - отметила Сандерс.

 

 


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Теги: Россия-США, США, Путин, встреча, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
anONE    16.04.2018, 22:02
Оценка:  0
anONE
Дональд Джон Трамп сказал однажды блистательную фразу: "Никто не может знать на верняка".
Я не могу знать на верняка, но есть очень осторожная надежда на мир во всем мире. Я искренне молюсь за безопасный мир, счастье и благополучие.
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