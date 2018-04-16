Трамп все еще хочет встретиться с Путиным - Белый дом

Трамп все еще считает, что если в какой-то момент у США и России наладятся хорошие отношения, то это будет хорошо для всего мира. Однако в ближайшее время встреча не ожидается.

Трамп и Путин на встрече во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует Reuters.

Так, по ее словам, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным, однако в ближайшее время встреча не ожидается.

Трамп пригласил Путина. Почему эксперты ошеломлены

Ранее сообщалось, что Трамп все еще считает, что с Россией можно наладить хорошие отношения.

"Президент по-прежнему считает, что, если в какой-то момент у нас наладятся хорошие отношения с Россией, то это будет хорошо для всего мира", - отметила Сандерс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet