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США и Британия обвинили российских хакеров в мировом кибершпионаже

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Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры. В Британии считают, что РФ - наиболее способный противник в киберпространстве.
Британия готовится к кибервойне
Британия готовится к кибервойне

США и Великобритания обвинили хакеров, которых поддерживает правительство России, в том, что они заразили компьютерные роутеры, чтобы шпионить за правительствами, коммерческими компаниями и операторами критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters.

Чиновники США и Великобритании планируют выпустить совместное сообщение об атаке на роутеры - ключевой элемент инфраструктуры интернета.

Руководитель Британского национального центра по кибербезопасности (NCSC) Кьяран Мартин назвал Россию наиболее опасным противником в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

 

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Теги: Россия, США, Британия, хакеры, киберпреступник, хакер, Великобритания, кибервойна, киберпреступность, кибератака, кибербезопасность, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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