Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии нашли тысячелетний клад викингов

Комментариев: 0
На восточном немецком острове Рюген в Балтийском море нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века.
Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет
Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет
dpa

На восточном немецком острове Рюген в Балтийском море найдены сотни тысячелетних серебряных монет, кольца, жемчуг и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормссона. Как сообщают немецкие СМИ, в январе двое археологов-любителей нашли одну серебряную монету в поле возле села Шапрод.

После этого начались раскопки государственной археологической службы, во время которых обнаружили целые сокровища.

"Это самое большое количество таких монет в юго-восточной части Балтийского региона", - сообщили в администрации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

 
dpa

Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет, вероятно времен правления Харальда Гормссона, более известного как Харальд I Синезубый, который жил в Х веке и ввел христианство в Дании. Он был одним из последних королей викингов Дании, северной Германии, южной Швеции и части Норвегии.

Ранее британская пара нашла бриллианты в старинном стуле.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: клад, Германия, сокровища, викинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь