Трамп отложил введение новых санкций против РФ

Американский президент не хочет вводить новые антироссийские санкции "без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому".

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако Трамп не давал указания на их введение.





В РФ обещают США скорый ответ на санкции По данным издания, стратегия Трампа предполагает сдерживание санкций до шага России, который можно будет расценить как провоцирующий.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что 16 апреля министр финансов Стивен Мнучин объявит о новых санкциях в отношении России . В то же время, один представитель Белого дома заявил, что Хейли оговорилась.

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