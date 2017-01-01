Протестующие начали блокировать центральные улицы Еревана

Участники акции протеста намерены заблокировать подступы к парламенту. Митингующие выступают против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

Участники акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна начали блокировать центральные улицы Еревана, сообщает РИА Новости

Митингующие перекрыли перекресток улиц Туманяна и Абовяна, а также проспекта Маштоц и улицы Амиряна. Через Северный проспект группы участников акции направляются к центральной площади Республики.





В Ереване полиция применила слезоточивый газ Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник, 17 апреля, блокировать все подступы к парламенту, где планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьера.

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