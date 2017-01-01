Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протестующие начали блокировать центральные улицы Еревана

Комментариев: 0
Участники акции протеста намерены заблокировать подступы к парламенту. Митингующие выступают против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.
Акция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване
 
Участники акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна начали блокировать центральные улицы Еревана, сообщает РИА Новости.
 
Митингующие перекрыли перекресток улиц Туманяна и Абовяна, а также проспекта Маштоц и улицы Амиряна. Через Северный проспект группы участников акции направляются к центральной площади Республики.
 
Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник, 17 апреля, блокировать все подступы к парламенту, где планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьера.

В Ереване полиция применила слезоточивый газ
 
Ранее сообщалось, что после столкновений между полицией и протестующими в центре Еревана за медицинской помощью обратились 46 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, Армения, Ереван, Серж Саргсян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь