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Пользователи Сети нашли самый старый мем

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Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Они нашли карикатуру 1921 года, которая очень похожа на современный мем.
Карикатура 1921 года
Карикатура 1921 года
twitter.com/i/moments
 
Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы. 
 
Девушка под ником @YoRHaw нашла иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала Judge почти столетней давности. 
 
Подпись к картинке гласит: "Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь".
 
Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях. 
 

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Теги: интернет, фото, интернет-мем, мемы
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Источник: korrespondent.net

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