Пользователи Сети нашли самый старый мем
Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Они нашли карикатуру 1921 года, которая очень похожа на современный мем.
Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы.
Девушка под ником @YoRHaw нашла иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала Judge почти столетней давности.
Подпись к картинке гласит: "Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь".
Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях.
OH MY GODDDD!??????!?!?!!!? https://t.co/96bads3Tik— wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.
Напомним, накануне 8 марта в Сети появились забавные фотоприколы и коубы, связанные с праздником.
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