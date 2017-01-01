Франция лишит Асада ордена Почетного легиона
Процедура отзыва ордена уже начата. Орден Почетного легиона считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
Власти Франции хотят лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона в отношении. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Процедура отзыва ордена уже начата.
Асад был награжден орденом в 2001 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком.
Орден Почетного легиона – французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
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Напомним, ранее Асад попал в базу украинского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.
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