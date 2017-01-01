Франция лишит Асада ордена Почетного легиона

Процедура отзыва ордена уже начата. Орден Почетного легиона считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Власти Франции хотят лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона в отношении. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Процедура отзыва ордена уже начата.

Асад был награжден орденом в 2001 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком.





Дети Асада отдыхали в крымском Артеке Орден Почетного легиона – французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

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