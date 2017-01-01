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Франция лишит Асада ордена Почетного легиона

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Процедура отзыва ордена уже начата. Орден Почетного легиона считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
 
Власти Франции хотят лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона в отношении. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
 
Процедура отзыва ордена уже начата.
 
Асад был награжден орденом в 2001 году тогдашним президентом Франции Жаком Шираком.
 
Орден Почетного легиона – французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. 

Дети Асада отдыхали в крымском Артеке
 
Напомним, ранее Асад попал в базу украинского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.

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Теги: Франция, орден, награда, Башар Асад
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Источник: korrespondent.net

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