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Борющийся с раком мозга Маккейн перенес операцию на кишечнике

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Сенатор Джон Маккейн перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Политик находится в стабильном состоянии.
Американский сенатор Джон Маккейн
Американский сенатор Джон Маккейн
Getty Images


Американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну прооперировали кишечник, сообщается на личном сайте политика.

"В воскресенье (15 апреля) сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе, штат Аризона, и перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Он в стабильном состоянии", – говорится в сообщении.

В последние месяцы 81-летний Маккейн проходит физиотерапию в своем доме в Аризоне. Она потребовалась из-за лечения рака мозга.

Перенесший операцию Маккейн возвращается к работе над санкциями против РФ

Как сообщал Корреспондент.netДжон Маккейн страдает от глиобластомы – агрессивной формы опухоли мозга. В сентябре 2017 года политик рассказал о плохих шансах победить рак.

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Теги: США, операция, Маккейн, Джон МакКейн
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Источник: korrespondent.net

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