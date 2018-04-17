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Девять человек стали жертвами ливней в Танзании

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Причиной гибели девяти человек стали наводнения. Из-за ливней затоплены дороги, разрушены дома, нанесен урон транспортным средствам.
Жители Танзании
Жители Танзании
ibtimes.co.uk


Как минимум девять человек погибли из-за проливных дождей в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе, сообщает Синьхуа.

Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится.

Причиной смерти стали наводнение и обрушения стен.

Из-за ливней пострадали дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Власти поручили закрыть школы.

Напомним, ранее мощные ливни обрушились на Калифорнию. В результате удара стихии погибли 20 человек.

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Теги: жертвы, дожди, ливень, Танзания
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Источник: korrespondent.net

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