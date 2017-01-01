Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в сирийской Ракке

Делегация РФ запросила проведение открытого брифинга Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане.



Совет Безопасности ООН по инициативе России во вторник, 17 апреля, обсудит гуманитарную ситуацию в сирийской Ракке. Об этом сообщили Интерфаксу в постоянном представительстве РФ при организации.

"Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401", – сказал пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

По его словам, брифинг ожидается во второй половине дня после окончания консультаций по работе миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.



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Напомним, 27 февраля в Восточной Гуте началось гуманитарное перемирие. С начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты был организован выход более 100 тысяч человек.

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