Появилась 146-я жертва "моста глупости" в Санкт-Петербурге
Переправа, которую прозвали Мостом глупости, находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги .
В Санкт-Петербурге грузовик получил повреждения под злополучным мостом, несмотря на предупреждающий плакат Газель не проедет. Об этом говорится сообщении сообщества Мост глупости в Twitter.
Это уже 146-я “жертва“ моста на Софийской улице.
Жизнь - боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP— Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей.
Напомним, 11 апреля в Киеве частично обрушился мост.
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