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Появилась 146-я жертва "моста глупости" в Санкт-Петербурге

Комментариев: 3
Переправа, которую прозвали Мостом глупости, находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги .
В мост с надписью "Газель не проедет" врезалась очередная Газель
В мост с надписью "Газель не проедет" врезалась очередная Газель
twitter.com/FoolsBridge
 
В Санкт-Петербурге грузовик получил повреждения под злополучным мостом, несмотря на предупреждающий плакат Газель не проедет. Об этом говорится сообщении сообщества Мост глупости в Twitter.
 
Это уже 146-я “жертва“ моста на Софийской улице. 
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей. 

 
 
 

 

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Теги: ДТП, мост, Санкт-Петербург, Россия
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Комментариев (3)
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АСТАНАВИТЕСЬ!!!    17.04.2018, 08:39
Оценка:  0
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Там не должно быть никаких плакатов. Там должен висеть знак, указывающий на максимальную высоту транспортного средства. Желательно этот знак дублировать заранее. Пострадавшим не мешало бы куда нибудь пожаловаться. Ну а вообще да. Дураки и дороги)))
loiss    17.04.2018, 08:29
Оценка:  0
loiss
там негде повернуть и развернутся. западня
maruk55    17.04.2018, 08:20
Оценка:  +1
maruk55
страна дибилов)
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