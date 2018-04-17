Появилась 146-я жертва "моста глупости" в Санкт-Петербурге

Переправа, которую прозвали Мостом глупости, находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги .

В мост с надписью "Газель не проедет" врезалась очередная Газель twitter.com/FoolsBridge

В Санкт-Петербурге грузовик получил повреждения под злополучным мостом, несмотря на предупреждающий плакат Газель не проедет. Об этом говорится сообщении сообщества Мост глупости в Twitter.

Это уже 146-я “жертва“ моста на Софийской улице.

Жизнь - боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP — Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей.



