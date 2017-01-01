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Появилась 146-я жертва моста Газель не проедет

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Переправа, которую прозвали Мостом глупости, находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.
В мост с надписью "Газель не проедет" врезалась очередная Газель
В мост с надписью "Газель не проедет" врезалась очередная Газель
twitter.com/FoolsBridge
 
В Санкт-Петербурге очередной грузовик получил повреждения под мостом, несмотря на предупреждающий плакат Газель не проедет. Об этом говорится сообщении сообщества Мост глупости в Twitter.
 
Отмечается, что это уже 146-я "жертва" моста на Софийской улице. 
 
На фотографиях видно, как грузовик практически полностью лишился кузова, задев им низкую опору конструкции.

 
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей. 

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Теги: ДТП, мост, фото, Санкт-Петербург
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Источник: korrespondent.net

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