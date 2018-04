Статьи о вмешательстве РФ в выборы в США получили Пулитцеровскую премию

Журналисты получили премию за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года".

Редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии во вторник, 17 апреля.

Отмечается, что награда вручена за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, его связях с кампанией Трампа, переходной командой президента и его будущей администрации". Эти материалы победили в номинации "Национальная журналистика".

Также Пулитцеровская премия вручена за освещение вопроса сексуальных домогательств и насилия в Голливуде (издания The New York Times и The New Yorker), за рассказ о жестокой политике филиппинского президента Родриго Дутерте (награду получили журналисты Reuters) и ряд других материалов.

Напомним, в 2017 году Пулитцеровскую премию получили журналисты The New York Times за статьи о президенте РФ Владимире Путине.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet