Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Статьи о вмешательстве РФ в выборы в США получили Пулитцеровскую премию

Комментариев: 0
Журналисты получили премию за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года".
Журналисты The Washington Post радуются получению Пулитцеровской премии
Журналисты The Washington Post радуются получению Пулитцеровской премии

Редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии во вторник, 17 апреля.

Отмечается, что награда вручена за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, его связях с кампанией Трампа, переходной командой президента и его будущей администрации". Эти материалы победили в номинации "Национальная журналистика".

Также Пулитцеровская премия вручена за освещение вопроса сексуальных домогательств и насилия в Голливуде (издания The New York Times и The New Yorker), за рассказ о жестокой политике филиппинского президента Родриго Дутерте (награду получили журналисты Reuters) и ряд других материалов.

Напомним, в 2017 году Пулитцеровскую премию получили журналисты The New York Times за статьи о президенте РФ Владимире Путине.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Выборы, премия, Журналисты, Пулитцеровская премия, вмешательству
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь