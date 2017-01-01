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Франция выделит 50 млн евро Сирии

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Гуманитарные организации, которые работают в разрушенной Сирии, будут оказывать помощь нуждающимся на деньги французского правительства.
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

Власти Франция выделят 50 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в Twitter во вторник, 17 апреля.

"Сегодня я собрал гуманитарные организации, которые работают в Сирии. Реагируя на ситуацию, Франция начинает срочную программу в размере 50 млн евро", – написал глава государства.

Напомним, в ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, связанных с разработкой и использованием химического оружия.

Накануне стало известно, что Франция хочет лишить президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона. Он был награжден орденом в 2001 году тогдашним французским президентом Жаком Шираком.

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Теги: Франция, деньги, Сирия, евро, Гуманитарная помощь, Конфликт в Сирии, новости Сирии, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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