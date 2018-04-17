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В России очередной крупный пожар в торговом центре

Комментариев: 2
Причины возгорания пока не известны.
Крыша торгового центра охвачена огнем
Крыша торгового центра охвачена огнем
flashnord.com

В городе Архангельск Российской Федерации утром во вторник, 17 апреля, вспыхнул крупный пожар в торговом центре Фокус.

Об этом сообщает ИА FlashNord.

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Площадь возгорания составляет около 300 кв метров. Огонь охватил верхний этаж здания. Крыша торгового центра охвачена огнем, в небо поднимается крупный густой столб черного дыма.

В небо поднимается крупный густой столб черного дыма
В небо поднимается крупный густой столб черного дыма
flashnord.com

Информации о пострадавших не поступало
Информации о пострадавших не поступало
flashnord.com

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В Архангельске горел торговый центр
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Напомним, 28 марта было объявлено в России днем траура - при пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.

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Теги: пожар, ТРУЦ, Россия, Архангельск
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Комментариев (2)
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C!    17.04.2018, 10:11
Оценка:  0
C!
Ну.... на Божью кару похоже уже!
Колишній-східняк    17.04.2018, 09:59
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Я же говорю - место проклятое...
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