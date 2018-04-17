В России очередной крупный пожар в торговом центре

Причины возгорания пока не известны.

В городе Архангельск Российской Федерации утром во вторник, 17 апреля, вспыхнул крупный пожар в торговом центре Фокус.

Об этом сообщает ИА FlashNord.

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Площадь возгорания составляет около 300 кв метров. Огонь охватил верхний этаж здания. Крыша торгового центра охвачена огнем, в небо поднимается крупный густой столб черного дыма.

В небо поднимается крупный густой столб черного дыма flashnord.com

Информации о пострадавших не поступало flashnord.com

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В Архангельске горел торговый центр 0:00 / 00:36

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Напомним, 28 марта было объявлено в России днем траура - при пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.