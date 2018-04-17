СМИ: В питерском СИЗО изнасиловали и задушили "русского Илона Маска"

Позвоночник сломан, следы от кипятильника во рту - по данным Новой газеты, смерть инженера пытались выдать за самоубийство.

В следственном изоляторе города Санкт-Петербурга в России жестоко пытали, изнасиловали и задушили инженера Валерия Пшеничного, главу IT-компании НовИТ Про, фигуранта уголовного дела о хищениях у Минобороны Российской Федерации при строительстве подводной лодки Варшавянка. Его смерть, произошедшую 5 февраля, пытались выдать за попытку покончить с собой.

Об этом пишет Новая газета.

5 февраля после следственных действий конвойный петербургского СИЗО №4 обнаружил Пшеничного повешенным на шнурке от капюшона длиной 40 сантиметров. Сотрудники изолятора выдали случившееся за самоубийство.

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Проведенная в феврале-марте судебно-медицинская экспертиза показала, что Пшеничный не покончил с собой, а скончался в результате телесных повреждений. Арестованного пытали, насиловали, а затем задушили. На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту — метки от электротравмы, кроме того, у него был сломан позвоночник.

“Судебные медики установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Метки от электротравмы, нанесенной тем самым шнуром от кипятильника, обнаружены у него во рту. На теле — резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. Проще говоря, его пытали. Причиной смерти эксперты называют тупую травму шеи и асфиксию. Версия такова: Пшеничного задушили 40-сантиметровым шнурком от его же капюшона. Анализ показал, что насиловали не сами сотрудники СИЗО. Вероятнее всего, кого-то запустили со стороны “поработать“ с Пшеничным“, - пишет издание.

Известно, что перед смертью, он успел передать жене три записки с просьбой никому ничего не платить.

Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении денег при строительстве подводной лодки Варшавянка для Минобороны РФ. Он был владельцем компании НовИТ Про, разрабатывавшей трехмерную компьютерную модель лодки. Фирма НовИТ ПРО вела переговоры с Газпромом и Роснефтью на аналогичные разработки.

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В 2016 году предприниматель заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Находясь под стражей, Петров дал показания против Пшеничного и сотрудника Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа. Новые фигуранты были задержаны и арестованы, а через три недели один из них погиб.

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Друзья и коллеги называли Пшеничного “русским Илоном Маском“. Лодка, над которой он работал и, по мнению следствия, на которую завысил цену, была уникальной.

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По мнению экспертов, появление таких лодок могло дать новые возможности и в судостроении, и в работе нефтегазовых компаний.

Все, кто знал Пшеничного, в один голос утверждают: последнее, что мог сделать этот сильный и жизнелюбивый человек, — сдаться и покончить с собой.

“Мы с мужем вместе были 40 лет. Я никогда не встречала другого такого же умного, яркого, сильного, позитивного человека. Он был уверен в себе, в своей позиции, знал, что невиновен, и ничего не боялся“, - отмечает Наталия Пшеничная.

Лодка, над которой он работал, могла дать новые возможности и в судостроении, и в работе нефтяных и газовых компаний

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“Виртуальный макет всей лодки — такого не делал никто. К каждому элементу компьютерной модели привязана техническая информация, технологи на месте дислокации лодки могут получить доступ к ремонтной документации и к чертежам. Но патентовать Пшеничный собирался не это. Контракт был заключен в 2015 году. Но потом Пшеничный пошел в своих идеях еще дальше: а что, если сделать так, чтобы лодку и ремонтировать можно было дистанционно? Ведь никто не знает, на каком удалении от завода-строителя ей потребуется обслуживание, а специалисты, способные заняться этим, есть только в Петербурге — на Адмиралтейских верфях. Так возникла идея мобильных центров“, - рассказывает российское издание.

Пшеничный планировал запатентовать идею мобильных центров. Но не успел: 16 января в компанию и к нему домой пришли с обыском, его арестовали. Через три недели убили. Вся документация, в том числе необходимая для патента, была изъята и приобщена к делу, сейчас она у следователей.

Как сообщалось в январе, в Запорожье трех патрульных обвиняют в пытках. При этом в Минюсте заявили, что за прошлый год в Украине в учреждениях пенитенциарной системы не зафиксировано случаев пыток.