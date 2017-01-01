США и Британия обвинили Кремль в кибератаках

Российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы для подготовки к предстоящим кибератакам.

Россию обвиняют в кибератаках на госструктуры других стран Getty Images

Правительство России инициировало кибератаки на государственные и частные организации других стран, которые являются поставщиками "критически важных инфраструктур". Об этом говорится в совместном заявлении США и Великобритании, которое было опубликовано в понедельник, 16 апреля на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Отмечается, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы для извлечения интеллектуальной собственности и, возможно, подготовки к предстоящим кибератакам.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность. Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие способы для преодоления российской киберугрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

Она также отметила, что сейчас идет работа над коллективной обороной, чтобы минимизировать угрозы сетевым устройствам.

"Пока этот вид кибертак будет продолжаться, ФБР будет проводить расследование и находить преступников, в данном случае - это правительство России", - отметил представитель ФБР Говард Маршалл.

Представитель Национального центра кибербезопасности Великобритании заявил, что Россия является самым сильным врагом Британии в киберпространстве, поэтому борьба с ней является главным приоритетом.

Напомним, чиновники США и Великобритании планируют выпустить совместное сообщение об атаке на роутеры - ключевой элемент инфраструктуры интернета.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet