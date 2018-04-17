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В России девять подростков отравились алкоголем

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Подростки госпитализированы в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пять из них находятся в тяжелом состоянии.
Врачи пытаются спасти отравившихся подростков
Врачи пытаются спасти отравившихся подростков
Постфактум

В России девять подростков попали в больницу после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета РФ во вторник, 17 апреля.

"Девять подростков госпитализированы в Республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по данному факту. Они пытаются устанавить место приобретения фальсифицированного алкоголя.

Ранее в России 16-летний подросток умер после третьей бутылки водки, выпитой в День защитника отечества. Вместе с ним выпивали его двое 14-летних приятелей.

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Теги: Россия, алкоголь, подростки, отравление, пострадавшие, Следственный комитет России, Следком РФ
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Источник: korrespondent.net

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