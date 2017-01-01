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Трамп хочет заменить американских военных в Сирии на арабских – СМИ

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Президент США обратился к ближневосточным союзникам с призывом отправить в Сирию не только оружие, но и войска. Одновременно он намерен вывести из страны американский контингент.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Белый дом хочет замены американского контингента в Сирии на силы союзников на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон недавно звонил главе разведки Египта Аббасу Камелю, чтобы узнать, примет ли Каир такое предложение.

Инициатива была принята одновременно с просьбой администрации в Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов выделить миллиарды долларов на восстановление северной Сирии. Кроме того, в эти страны обратились с просьбой прислать в Сирию войска.

По данным издания, действия США связаны с опасениями Трампа, что силы сирийской армии или другие группировки, участвующие в конфликте, могут захватить подконтрольную территорию США, если американские военные покинут регион.

Источники также отметили, что "арабские соединение", о которых идет речь, смогли бы сотрудничать с сирийскими курдами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости скорейшего вывода войск из Сирии.

 

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Теги: США, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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