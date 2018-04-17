На выставке в Амстердаме представили машину для суицида

Проект машины для самоубийств представлен активистом Филипом Ничке, много лет боровшимся за легализацию эвтаназии.

Машина для самоубийств представлена на выставке в Амстердаме scmp.com

В Амстердаме прошла выставка похоронной индустрии, на которой голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке представили прототип машины для самоубийств. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание South China Morning Post.

Филип Ничке много лет боролся за право тяжело больных людей добровольно уйти из жизни – легализацию эвтаназии.

В 1996 году Филип добился легализации эвтаназии на Северной территории в Австралии. Власти страны быстро отменили этот закон, однако четыре человека успели им воспользоваться

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Проект разработки состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца.



“Человек почувствует легкое головокружение, затем быстро потеряет сознание и умрет“, - объясняет активист.

На выставке представлен макет машины для самоубийств и виртуальный тур, который помогает посетителям представить себя на месте человека, решившего воспользоваться капсулой.

Создатели проекта говорят, что собираются выложить в открытый доступ в Сеть все чертежи и другую необходимую информацию, чтобы люди могли построить такую будку самостоятельно.

Напомним, 10 марта сообщалось, что в Индии легализовали пассивную эвтаназию - прекращение лечения или отключение от аппаратов людей неизлечимо больных или тех, кто находится в глубокой коме.