Трамп объяснил, почему сирийцы не сбили ни одной ракеты

Американский президент опроверг заявления России и Сирии.

Вопреки громким заявлениям сирийских и российских властей, ни одна американская ракета, выпущенная по объектам в Сирии, не была сбита. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.

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Такое заявление он сделал в понедельник, 16 апреля, в ходе визита в штат Флорида. Слова Трампа приводит корреспондент Джефф Селдин.

“Можно услышать сообщение, что они (сирийцы – ред.) сбили 40 ракет, или 50. Они не сбили ни одной. Их оборудование не сработало“, - сказал Трамп.

Как передает Укринформ, в ходе выступления лидер американцев поблагодарил за выполнение операции в Сирии своих соотечественников-военных.

“Не хорошую ли работу сделали наши генералы? Не хорошую ли работу проделали наши войска?“ - спросил Трамп под громкие аплодисменты в зале.

Напомним, представитель министерства обороны РФ генерал Игорь Конашенков в понедельник заявил, что сирийцам удалось сбить более 70 ракет, запущенных войсками коалции. В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ПВО Сирии удалось сбить “две трети“ всех выпущенных по территории страны ракет.

Европейское командование США (EUCOM) в своем официальном релизе опровергло информацию о сбитых ракетах. Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена.

Постред США в ООН заявила, что американские военные будут оставаться в Сирии, пока не удастся достичь всех основных целей миссии.