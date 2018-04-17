Россия готовится к отключению от SWIFT
Кремль готовится к самому худшему развитию ситуации, в связи с санкциями США, и подготавливается к возможной блокировке крупнейших российских банков.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления двух федеральных чиновников.
В РФ опасаются, что в качестве наиболее жестких возможных мер, США может отключить Россию от системы SWIFT.
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“Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ“, - сообщил источник, близкий к Кремлю.
Источник добавил, что Кремль начал продумывать свои действия в случае наиболее жестких мер еще до публикации “кремлевского доклада“.
Напомним, 15 апреля США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. 16 апреля в МИД РФ заявили, что ответ на санкции США будет быстрым.
Позднее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции не имеют отношения к ситуации в Сирии и такие меры якобы направлены исключительно на выдавливание Москвы с международных рынков.