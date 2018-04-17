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Россия готовится к отключению от SWIFT

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Власти РФ готовятся к самому жесткому сценарию санкций США, включая отключение от всемирных межбанковских финансовых каналов связи.
Кремль начал готовиться еще до публикации "кремлевского доклада"
Кремль начал готовиться еще до публикации "кремлевского доклада"
kremlin.ru

Кремль готовится к самому худшему развитию ситуации, в связи с санкциями США, и подготавливается к возможной блокировке крупнейших российских банков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления двух федеральных чиновников.

В РФ опасаются, что в качестве наиболее жестких возможных мер, США может отключить Россию от системы SWIFT. 

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“Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ“, - сообщил источник, близкий к Кремлю.

Источник добавил, что Кремль начал продумывать свои действия в случае наиболее жестких мер еще до публикации “кремлевского доклада“. 

Напомним, 15 апреля США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. 16 апреля в МИД РФ заявили, что ответ на санкции США будет быстрым. 

Позднее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции не имеют отношения к ситуации в Сирии и такие меры якобы направлены исключительно на выдавливание Москвы с международных рынков.

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Теги: РФ, Россия, США, санкции, Кремль
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