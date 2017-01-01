ЧМ-2018: на стадионе построили туалет без перегородок

Под стеной выстроились около десятка унитазов, однако, перегородок между ними нет. Места в помещении достаточно мало, поэтому неизвестно, каким образом там собираются устанавливать перегородки.

В Сети появились со стадиона Волгоград Арена, где уже 21 апреля пройдет первый матч. Оказалось, что в туалетах стадиона отсутствуют перегородки. Об этом сообщило российское издание V1, которое, правда, впоследствии удалило публикацию.

Посетители отмечают, что в туалетных комнатах места достаточно мало, поэтому неизвестно, каким образом там собираются устанавливать перегородки и собираются ли устанавливать вообще.

Подрядчик арены подтвердил, что на данный момент перегородки отсутствуют, однако подчеркнул, что этот недостаток является плановым и в ближайшие дни будет устранен.

Пользователи соцсетей иронично прокомментировали этот факт. "Можно сидеть, взявшись за руки и петь гимн России", "Смотреть футбол надо, а не по туалетах бегать", "Уже бы просто ведра в ряд поставили", – это лишь самые приличные отзывы.

Ранее в России общественный туалет превратили в картинную галерею.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet