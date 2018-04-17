У Путина обозвали Европу "моськой", а Россию – "киберслоном"

Специальный представитель президента России посоветовал "маленькой моське в Европе" не лаять на "российского киберслона". РФ не ограничится устным ответом на это.

Россия не простит ни одного киберудара. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает на своем канале Youtube OstWest.

С такой речью дипломат выступил на конференции по вопросам информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене. На встрече также были представители 15 других стран, среди которых - США, Великобритания, Канада и Китай.

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“Россия стала другой. Мы никого не боимся и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара“, - сказал Крутских.

Спецпредставитель президента РФ заверил, что Россия не ограничится устным ответом.

“Поэтому если вы хотите, ваша маленькая моська в Европе, полаять на российского киберслона - мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждый выпад“, - заявил Крутских.

Ранее США и Британия обвинили Кремль в кибератаках. Ранее Германия заявляла, что за кибератаками на немецкие правительственные сети с высокой вероятностью стоит правительство России.