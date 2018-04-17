В Ереване оппозиция объявила "бархатную революцию"

Лидер армянской оппозиции демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана.

В Ереване не утихают акции протеста EPA/UPG

В Армении создалась “революционная ситуация“. Массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны не будут прекращаться. Об этом заявил в Ереване лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник, 17 апреля.

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Об этом заявил в Ереване лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник, 17 апреля.

“В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале “бархатной революции“, – сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Также Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном. При этом оппозиционер заявил, что начинаются “тотальные акции неповиновения“.

Ранее сообщалось, что в Ереване задержаны около тридцати протестующих. Они доставлены в отделения полиции.

Напомним, 16 апреля в столице Армении начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Накануне полиция применяла слезоточивый газ.

Источник: Русская служба Deutsche Welle