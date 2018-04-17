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В Ереване оппозиция объявила "бархатную революцию"

Комментариев: 4
Лидер армянской оппозиции демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана.
В Ереване не утихают акции протеста
В Ереване не утихают акции протеста
EPA/UPG

В Армении создалась “революционная ситуация“. Массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны не будут прекращаться. Об этом заявил в Ереване лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник, 17 апреля.

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Об этом заявил в Ереване лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник, 17 апреля.

“В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале “бархатной революции“, – сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Также Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном. При этом оппозиционер заявил, что начинаются “тотальные акции неповиновения“.

Ранее сообщалось, что в Ереване задержаны около тридцати протестующих. Они доставлены в отделения полиции.

Напомним, 16 апреля в столице Армении начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Накануне полиция применяла слезоточивый газ.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

 

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Теги: протесты, Армения, протест, революция, акции протеста, Ереван, Серж Саргсян
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Комментариев (4)
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Серго-1    17.04.2018, 13:24
Оценка:  0
Серго-1
Ну пипец)))...готуйтеся рюцькие прийдут "рюцькоязычных" защищать)))
energoura    17.04.2018, 13:11
Оценка:  0
energoura
Правый сектор пригласили?
Глод    17.04.2018, 12:41
Оценка:  -1
Глод
Покрышки жечь будут?
zveroboy111    17.04.2018, 12:51
Оценка:  -3
zveroboy111
Поскиглять та розійдуться.
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