В России главарь ячейки ИГ взорвал себя при задержании

Главарь террористов решил не сдаваться живым.

В Ростовской области России террорист взорвал себя при задержании. Правоохранителями были задержаны трое членов террористической организации ИГ (“Исламское государство“), планировавшие несколько терактов. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

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Террористы намеревались совершеить несколько терактов в Ростовской области, используя для этого самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.



При задержании, после того, как ячейку разоблачили, преступники оказали правоохранителям вооруженное сопротивление. Лидер ячейки решил не сдаваться живым и взорвал себя сам с помощью самодельного взрывного устройства неустановленного образца. Травмы, которые получил террорист, оказались несовместимыми с жизнью.

Остальные террористы задержаны и заключены под стражу. У них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, готовая к применению бомба а также средства связи и электронные носитители с материалами, пропагандирующим деятельность ИГ. Также обнаружены автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Напомним, 3 апреля в Ираке обнаружили останки 158 солдат, убитых ИГ.