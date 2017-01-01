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Латвия назвала провокацией учения РФ в Балтийском море

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В Латвии выразили обеспокоенность ракетными стрельбами, которые Россия впервые проводит на границе. В Риге отметили, что РФ не нарушает международных обязательств испытаниями в Балтийском море, но создает напряженность в регионе.
РФ проведет ракетные испытания над исключительной экономической зоной Латвии (иллюстративное фото)
РФ проведет ракетные испытания над исключительной экономической зоной Латвии (иллюстративное фото)

Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал заявленные Россией военные учения в Балтийском море демонстрацией силы и "в некоторой степени" провокацией. Об этом латвийский президент заявил в интервью телеканалу LNT.

По словам Вейониса, ракетные стрельбы на латвийской границе Россия проводит впервые.

"У нас еще не было подобного опыта, что, конечно, вызывает беспокойство. Такой вид учений не повышает безопасность в Балтийском регионе", - считает президент.

Он отметил, что закрытие любого сектора Балтийского моря на время российских учений повлияет на интенсивное судоходство в регионе. Кроме того, по словам Вейониса, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море такие учения проводить не следует.

Ранее МИД Латвии поручил представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о грядущих российских ракетных испытаниях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций. В Латвии подчеркивают, что Россия не нарушает международных обязательств испытаниями над Балтийским морем, но создает напряженность в регионе.

Напомним, военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в Балтийском море.

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Теги: Россия, Латвия, учения, провокация, Балтийское море, ракетные комплексы, Военные учения, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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