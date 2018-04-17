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Суд Таиланда частично оправдал Настю Рыбку

Комментариев: 3
Решение принято относительно дела о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, дело о проституции продолжается.
Подсудимые пока не могут покинуть Таиланд
Подсудимые пока не могут покинуть Таиланд
скриншот из видео

Суд тайского города Паттайя снял обвинения в нелегальной работе с Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката организаторов скандальных секс-тренингов.

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Так, суд оправдал русских туристов в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве.

Расследование уголовного дела против Рыбки и Лесли по факту предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы продолжится. По этой причине они пока не смогут покинуть Таиланд, хотя и подлежат депортации.

Напомним, 13 апреля суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 5 апреля, Рыбке предъявили обвинения в изнасиловании и организации проституции.

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Теги: Настя Рыбка, Таиланд, суд
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Комментариев (3)
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Gagarinn    17.04.2018, 14:33
Оценка:  0
Gagarinn
Насосала на освобождение?
GvvG    17.04.2018, 14:06
Оценка:  -1
GvvG
Не вижу ни одной причины препятствовать безопасной любви. Если девушка хочет познать искусство любви, мы не должны этого стесняться.
Как говорил журналист Фандор - француз охотно пойдет на любую дикость, что бы доставить женщине удовольствие. В этом смысле мы все немного французы
ГенийПрошлого    17.04.2018, 13:44
Оценка:  0
ГенийПрошлого
ябывдул
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