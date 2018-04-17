Суд Таиланда частично оправдал Настю Рыбку

Решение принято относительно дела о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, дело о проституции продолжается.

Подсудимые пока не могут покинуть Таиланд скриншот из видео

Суд тайского города Паттайя снял обвинения в нелегальной работе с Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката организаторов скандальных секс-тренингов.

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Так, суд оправдал русских туристов в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве.

Расследование уголовного дела против Рыбки и Лесли по факту предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы продолжится. По этой причине они пока не смогут покинуть Таиланд, хотя и подлежат депортации.

Напомним, 13 апреля суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 5 апреля, Рыбке предъявили обвинения в изнасиловании и организации проституции.