Суд Таиланда частично оправдал Настю Рыбку
Суд тайского города Паттайя снял обвинения в нелегальной работе с Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката организаторов скандальных секс-тренингов.
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Так, суд оправдал русских туристов в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве.
Расследование уголовного дела против Рыбки и Лесли по факту предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы продолжится. По этой причине они пока не смогут покинуть Таиланд, хотя и подлежат депортации.
Напомним, 13 апреля суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 5 апреля, Рыбке предъявили обвинения в изнасиловании и организации проституции.
Как говорил журналист Фандор - француз охотно пойдет на любую дикость, что бы доставить женщине удовольствие. В этом смысле мы все немного французы