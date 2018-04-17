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В Эстонии министр уволился из-за вождения в нетрезвом виде

Комментариев: 3
Эстонский министр ехал со скоростью 73 км/ч на участке, где был установлен лимит в 50 км/ч. Нарушителя проверили на наличие алкоголя в крови, которое составило 0,28 промилле.
Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб уволился
Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб уволился
err.ee

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб подал в отставку после того, как был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции, передает Raadio4.

Отмечено, что о своем решении уйти в отставку Ааб уже проинформировал премьер-министра страны.

"Я жалею о том, что произошло и никоим образом не пытаюсь оправдать себя. Я получил этот урок и призываю всех водителей не повторять мою ошибку. Вождение в нетрезвом виде непозволительно для всех", - сказал министр, добавив, что его лишили прав на месяц.

Также он заверил, что прежде "всегда руководствовался принципом, что следует избегать вождения после употребления алкоголя".

Как сообщается, полиция задержала министра 11 марта за превышение скорости, когда он ехал с Тарту в Таллинн. Он ехал со скоростью 73 км/ч на участке, где был установлен лимит в 50 км/ч. Нарушителя проверили на наличие алкоголя в крови, оно составило 0,28 промилле.

 

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Теги: Эстония, отставка, министр, увольнение, вождение, превышение скорости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Serg2176    17.04.2018, 15:40
Оценка:  0
Serg2176
тем временем в параллельной вселенной...
Сити3ен    17.04.2018, 15:11
Оценка:  +1
Сити3ен
Странный какой-то.
В России уволили бы того, кто посмел бы остановить.
Gagarinn    17.04.2018, 15:18
Оценка:  0
Gagarinn
Еще и чпокнули бы
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