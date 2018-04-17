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Пожар в Кемерово: МЧС РФ официально назвало причину

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
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Предварительной причиной пожара в ТЦ Зимняя вишня стало короткое замыкание над игровой зоной, сообщил директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС РФ.
Крыша ТЦ Зимняя вишня протекала, возникло короткое замыкание
Крыша ТЦ Зимняя вишня протекала, возникло короткое замыкание

Предварительная причина пожара в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово - короткое замыкание. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору в России Ринат Еникеев, передает РИА Новости.

Согласно выводам специалистов, замыкание в проводке светильника стало причиной пожара.

“По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там. У этого светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, упали в поролоновую яму“, - сказал Еникеев.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Также ранее сообщалось, что владелец ТЦ в Кемерово пожалел 7 миллионов на ремонт противопожарной системы.

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Теги: МЧС, замыкание, пожар, причина, Кемерово, пожар в кемерово
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