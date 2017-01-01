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Протесты в Ереване: число задержанных выросло до 80

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В столице Армении продолжаются протесты против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Митингующие заблокировали движение практически по всему малому центру Еревана.
Протесты в Ереване: число задержанных выросло до 80
EPA/UPG

Число задержанных в Ереване участников акции протеста увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на правоохранителей во вторник, 17 апреля.

По данным СМИ, все задержанные подозреваются в совершении административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что были задержаны 29 протестующих.

Сегодня митингующие заблокировали движение практически по всему малому центру столицы Армении. Лидер армянской оппозиции объявил “бархатную революцию“.

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Напомним, в столице Армении в понедельник, 16 апреля, начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра

 

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Теги: Армения, Ереван, протесты
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