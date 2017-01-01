Меркель обвинила Россию в химической атаке в Сирии

У канцлера Германии нет сомнения в том, что Москва разделяет с властями Сирии вину за применение химического оружия.

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Россия в качестве союзника сирийского правительства также несет ответственность за недавнюю химическую атаку в восточной Гуте. Об этом во вторник, 17 апреля заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

“Мы знаем, касательно применения отравляющего газа в Сирии, что Россия как союзник Асада разделяет ответственность, в этом нет сомнения, но тем не менее - важно продолжать разговаривать с Россией“, - сказала Меркель.

Кроме того, Меркель заявила, что ожидает встречи с Путиным в ближайшем будущем, но пока дата встречи не согласована.

Ранее сообщалось, что РФ подозревают в зачистке следов химатаки в Сирии, в результате которой погибли около 70 человек. Глава МИД РФ Сергей Лавров эти обвинения отрицает.