Для правительства Франции создают отдельный мессенджер

Новый сервис защищенных переписок создают из опасений, что иностранные компании могут следить за приватными беседами высших должностных лиц страны.

Правительство Франции создает собственный мессенджер с функцией шифрования сообщений, сообщает Reuters.

Новый сервис защищенных переписок создают из опасений, что иностранные компании могут следить за приватными беседами высших должностных лиц страны. В частности, в правительстве отметили, что два основных приложения для обмена сообщениями – WhatsApp и Telegram – созданы иностранными разработчиками.

Сейчас около 20 чиновников тестируют новое приложение, созданное государственным разработчиком. Планируется , что его использование для высшего руководства страны станет доступно к лету 2018 года.

Зашифрованное приложение французского правительства разработано на основе бесплатного кода, и в конечном итоге им смогут пользоваться все граждане страны.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон и его ближайшее окружение используют приложение Telegram. Однако на фоне скандалов с Facebook и блокировки Telegram в России власти Франции задумались о безопасности переписок в сторонних мессенджерах.

Отметим, большинство владельцев смартфонов, а точнее 91%, в Украине пользуется мессенджерами.

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