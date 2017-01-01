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Для правительства Франции создают отдельный мессенджер

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Новый сервис защищенных переписок создают из опасений, что иностранные компании могут следить за приватными беседами высших должностных лиц страны.
Для правительства Франции создают отдельный мессенджер
osce.org

Правительство Франции создает собственный мессенджер с функцией шифрования сообщений, сообщает Reuters.

Новый сервис защищенных переписок создают из опасений, что иностранные компании могут следить за приватными беседами высших должностных лиц страны. В частности, в правительстве отметили, что два основных приложения для обмена сообщениями – WhatsApp и Telegram – созданы иностранными разработчиками.

Сейчас около 20 чиновников тестируют новое приложение, созданное государственным разработчиком. Планируется , что его использование для высшего руководства страны станет доступно к лету 2018 года.

Зашифрованное приложение французского правительства разработано на основе бесплатного кода, и в конечном итоге им смогут пользоваться все граждане страны.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон и его ближайшее окружение используют приложение Telegram. Однако на фоне скандалов с Facebook и блокировки Telegram в России власти Франции задумались о безопасности переписок в сторонних мессенджерах.

Отметим, большинство владельцев смартфонов, а точнее 91%, в Украине пользуется мессенджерами.

 

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Теги: Франция, Facebook, Мессенджер, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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